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        Kütahya'da 54 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari "karşılıksız çek" hükümlüsü yakalandı

        Kütahya'da hakkında "karşılıksız çek vermek" suçundan kesinleşmiş 54 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 13:43 Güncelleme: 29.04.2025 - 13:49
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        Kütahya'da 54 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari "karşılıksız çek" hükümlüsü yakalandı
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        Kütahya'da hakkında "karşılıksız çek vermek" suçundan kesinleşmiş 54 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "karşılıksız çek vermek" suçundan 54 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan Hasan G'nin (42) Ali Paşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde olduğunu belirledi.

        Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu yakalanan Hasan G, emniyetteki işlemlerin ardından Kütahya T Tipi Açık ve Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

        Firari hükümlünün, "karşılıksız çek verme" suçundan 65, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan da 1 kaydının bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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