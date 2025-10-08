Kütahya'da para nakil aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Yaralılardan Ramazan Çetin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan araç sürücüleri Vural ve Bilgiç ile otomobildeki Mutlu Çetin (39) ve Ramazan Çetin (78) sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.