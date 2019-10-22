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DPÜ Şaphane Meslek Yüksekokulu'nda görev değişimi

İHA

Kütahya'nın (DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi Şaphane Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ne atanan Öğretim Görevlisi Doç.Dr. Murat Özalp görevine başladı.

DPÜ Şaphane Meslek Yüksekokulu'nda görev değişimi

Kütahya'nın (DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi Şaphane Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ne atanan Öğretim Görevlisi Doç.Dr. Murat Özalp görevine başladı.
Öğretim Görevlisi Serdar Karaz’dan görevi devralan Müdür Doç.Dr. Murat Özalp, yaptığı açıklamada, "DPÜ Şaphane Meslek Yüksekokulumuzun başarısı için elimizden gelen tüm gayretimizle ekip olarak çalışacağız. Şaphane ilçemizi öğrenci kenti yapmak hedefimiz. İlçemizin tüm birimleriyle iş birliği içerisinde, Meslek Yüksekokulumuzun gelişimi için seferber olacağız'' diye konuştu.

KÜTAHYA

22 Ekim 2019 Salı

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