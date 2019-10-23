Otomobilin çarptığı köpek ameliyat edildi, platin takıldı

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir otomobilin çarptığı köpek için hayvanseverler seferber oldu.

Emet ilçesinde veteriner tarafından ilk muayenesi yapılan köpek, Emet Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından Tavşanlı ilçesine götürülerek röntgen çektirildi. Çektirilen röntgende sol arka ayak ve kalçasında kırıklar bulunan köpek aynı ekiple Bursa İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü.

İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi’nde yapılan acil ameliyatla yaralı hayvanın kalçasına platin konuldu.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’ın talimatları ile ilçede bulunan sahipsiz hayvanların bakım ve tedavilerinin gerek ilçede bulunan veteriner hekimler, gerekse komşu ilçelerde yapıldığını belirten Emet Belediyesi Zabıta Amiri Cavit Şenel, "Aracın çarptığı sokak köpeği Bursa'nın İnegöl ilçesinde başarılı bir ameliyatla tedavi edildi. Yakın ilgi ve alakaları için İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Veteriner Hekim Musa Subaşı ve ekibine göstermiş olduğu ilgiden dolayı belediye başkanımız ve amirliğimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz “dedi.

KÜTAHYA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:48

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