Aslanapa'da yemin töreni

"Ben hep hip hop'tım"

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Kütahya İl Jandarma Alay Komutanlığı, Aslanapa İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı 19994 tertip acemi erlerin yemin töreni, Aslanapa Belediyesi Kültür Evi'nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene, Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, Belediye Başkanı Gökhan Gürel, daire amirleri, asker aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından askerler yemin ettiler.

Yemin töreninde yurdun dört bir yanından Aslanapa ilçesine gelen asker aileleri duygusal anlar yaşadılar.

KÜTAHYA 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:45

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