Aslanapa'da yılda 20 bin litre süt üretiliyor

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde yılda yaklaşık 20 bin litre süt üretildiği bildirildi.

Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaptığı açıklamada, ''Aslanapa ilçemizde 11 bin 700 büyükbaş, 59 bin 470 küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Bu hayvanlardan yıılık 20 bin litre üzerinde süt üretimi sağlanmaktadır. Hedefimiz özellikle köylerimizde bu sayının dahada artmasını sağlamak ve köylümüzün gelirinin artması yönünde çalışmalar yapmaktır. İlçemize, süt ve süt ürünlerinden ciddi bir ekonomik rakam girmektedir. Ekonomik yönden bu fiyatların alıcılar tarafından arttırılması yönünde görüşmelerimiz olacak'' dedi.

KÜTAHYA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:44

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