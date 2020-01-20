Aslanapa'da halk toplantısı

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Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Örenköy'de vatandaşla buluşma ve halk toplantısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Örenköy köy konağı toplantı salonunda gerçekleştirilen programa Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, daire amirleri ve köylüler katıldı.

Kaymakam Şeref Gülyer yaptığı açıklamada, ''Oldukça yoğun katılımla gerçekleştirdiğimiz toplantıda vatandaşlarımızın köylerimize ilişkin talep ve sorunlarını görüştük. Köylerimizin kalkınması, bölgede tarım ve hayvancılığın arttırılmsı konularında istişarelerde bulunduk. Verimli bir toplantı olduğuna inanıyorum. Katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum'' dedi.

KÜTAHYA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:43

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