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Basketbol takımı şampiyon oldu

İHA

Kütahya'da düzenelen Küçük Kızlar Basketbol Şampiyonası'nda Emet Ashaboğlu İlkokulu Basketbol Takımı şampiyon oldu.

Basketbol takımı şampiyon oldu

Kütahya'da düzenelen Küçük Kızlar Basketbol Şampiyonası'nda Emet Ashaboğlu İlkokulu Basketbol Takımı şampiyon oldu.
Ashaboğlu İlkokul Müdürü Mustafa Tanrıver, yaptığı açıklamda, ''Okul sporları kapsamında ilçemizi temsil eden Küçük Kızlar Basketbol takımımız il birincisi olmuştur. Emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre'ye, İlce Genclik ve Spor Müdürü Umut Işık'a, Basketbol Antrenörümüze ve bedeb eğitimi öğretmenimize ve bize bu gururu yaşatan öğrencilerimize teşekkür ediyorum . Okul basketbol takımımıza bölge müsabakalarında başarılar diliyorum'' dedi.

KÜTAHYA

07 Şubat 2020 Cuma

  • İMSAK 06:31
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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