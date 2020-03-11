Otogar Koronavirüs önlemi

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs hastalığı (COVID19) ile ilgili önlemlerini arttırdı.

Bu kapsamda vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu Kütahya Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde virüs kaynaklı salgın hastalıkları önlemek amacıyla dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Belediye Başkanı Alim Işık, "Vatandaşların daha sağlıklı, temiz ve hijyenik bir ortamda hizmet alabilmesi için ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarımız ara vermeden devam edecek" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.