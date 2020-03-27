Tavşanlı'da eczaneler ve marketler denetleniyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Korona virüs (covid19) tedbirleri nedeniyle dezenfektan, kolonya ve koruyucu maske gibi ürünlerde fahiş fiyat artışı olup olmadığına yönelik eczaneler ve marketlerde denetim yapıldı.

Tavşanlı Belediyesi Zabıta Amirliği’ne bağlı ekipler, Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte eczane ve marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler’in talimatı doğrultusunda çalışmalar yürüten zabıta ekipleri, marketler ve eczaneler başta olmak üzere fahiş fiyata karşı önlem alıyor.

Tavşanlı Belediyesi Zabıta ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte işyerlerine giderek incelemelerde bulunuyor.

Tavşanlı’daki market, bakkal ve diğer satış yerlerini sürekli denetim altında tutan ekipler dezenfektan, kolonya ve koruyucu maske gibi ürünlerde fahiş fiyat artışı olup olmadığını ekipler, Zabıta Müdürü Naci Balcıoğlu ile birlikte incelediler.

Zabıta ekiplerinin belirli aralıklarla denetim yaptığını vurgulayan Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, “6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu gereğince korona virüsten dolayı vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi için fiyat denetimleri yapıyoruz. Tavşanlı Belediyesi olarak denetimlerimizi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız gördükleri olumsuzlukları Belediyemize ulaşarak ya da 175 Ticaret Bakanlığı Tüketici Danışma Hattı’nı arayarak bildirebilirler” ifadelerini kullandı.

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