Dumlupınar pazarında eldiven ve maske dağıtıldı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde haftada bir kez açılan ilçe pazarında Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında sıkı tedbirler alındı ve zabıta ekipleri tarafından eldiven ve maske dağıtılıp fiyat denetimi yapıldı.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’Tedbirler kapsamında pazar yeri çevresindeki tali yollar trafiğe kapatıldı. Pazarda giriş ve çıkış noktaları oluşturuldu. Pazar yerine girişte halka maske dağıtılırken, güvenlik güçlerince pazara giren vatandaşların ateş ölçümleri yapıldı. Pazar kurulan alanda çeşitli noktalarda el dezenfekte noktaları oluşturuldu. Belediye zabıta ekipleri tarafından fiyat denetimleri yapıldı. Pazarcı esnafa elidven dağıtıldı.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’Pazarımızda Emniyet ve Zabıta ekipleri tarafından sık sık sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması için uyarılar yapılıyor. Vatnadaşlarımızın rahatı için tüm tedbirler alınıyor'' dedi.

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