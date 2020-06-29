Simav’da ev karantinası

Kütahya’nın Simav ilçesine 24 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşildere (Darıcı) köyünde, Korona virüs (Covid 19) pozitif vaka tespit edilmesi üzerine 1 evin karantinaya alındığı bildirildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre, Yeşildere köyündeki 1 hanede koronavirüs (Covid 19) pozitif vaka sebebiyle karantina uygulaması başlatıldı. Kurulda alınan diğer karalar doğrultusunda, camilerde maske takmayanlara 900 TL , sosyal mesafe kuralına uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre 3 bin 150 TL , kişisel ve genel temizlik kurallarına uymayanlara ise İl İdaresi Kanununun 66’ıncı maddesine göre 392 TL. idari para cezası uygulanacak. Ayrıca ev karantinası ve bildirim yükümlülüğü kuralına uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanununun 66’ıncı maddesi ve Kabahatler Kanununun 32’inci maddesine göre idari para cezası ile diğer yaptırımların uygulanacağı bildirildi.

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