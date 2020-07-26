Aslanapa Ovası'nda hasat dönemi dualarla başladı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde hasat dönemi, ilçe protokolünün katıldığı dualarla başladı.

Kütahya’nın buğday ambarı ilçelerinden olan Aslanapa’da buğday hasatı, Belediye Başkanı Gökhan Gürel, Aslanapa Çiftçi Malları Koruma Başkanı Ali İhsan Emeksiz, İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Ertürk ve çiftçilerin katıldığı törenle başladı.

Aslanapa ovasında düzenlenen törende Çiftçi Malları Koruma Başkanı Ali İhsan Emeksiz, ''Aslanapa ovasında çiftçilerimizle birlikte dualarla mahsullerimizin hasat ve harmanına başladık. İnşallah bereketli bir hasat dönemi yaşarız'' dedi.

Emeksiz, ’’Biçerdöverciler her tarlaya göre ayarlarını yapması gerekiyor. Bu konuda ürün sahipleri de hassas olması lazım. Eğer ürün kaybını fazla miktarda görürlerse bize ihbar etsinler. Bizde bu kayıplar üzerinde denetimler yaparak gerekirse ceza işlem uygularız. Kesinlikle operatör belgesi olmayan sürücülerin tarlanızda hasat yapmaması gerekiyor'' diye konuştu.

Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, ’’Hasat dönemimiz çiftçilerimize bereketli olsun. Rabbim emeklerinin karşılığını versin'' ifadelerini kullandı.

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