Kütahya´da 658 uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 gözaltı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ihbar üzerine durdurulan araçta 658 uyuşturucu hap ile 5 gram kubar esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Kütahya Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ile Dumlupınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İzmir´den Kütahya´nın Altıntaş ilçesine uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma ekipleri DumlupınarAltıntaş kara yolunun 5'inci kilometresinde daha önce plakası belirlenen aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 658 uyuşturucu hap, yaklaşık 5 gram kubar esrar ve kağıt tabakalar ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2020-09-17 10:48:42
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