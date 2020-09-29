DPÜ'de altgeçit ve kavşak düzenlemesi çalışmaları başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) altgeçit ve kavşak düzenlemesi çalışmaları başlıyor.

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak olan ve 12 Ağustos’ta ihalesi gerçekleştirilen “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Altgeçit ve Kavşak Düzenlemesi” yapımı işinin sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapıldı.

2021 yılı içerisinde bitirilmesi öngörülen çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte üniversiteye giriş çıkışlarda trafik rahatlatılarak kazaların önüne geçilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.