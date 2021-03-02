Aslanapa'da Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısı yapıldı.

İlçede ki resmi, özel ve sivil toplum kuruluşları ile hayat boyu öğrenme alanında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, etkinlikleri birlikte planlama ve uygulamaya koymak, hizmet tekrarı ve kaynak israfını önlemek ve verimliliği arttırmak amacıyla yapılan "İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısı, Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakam Pelvan, yaptığı açıklamada, “Hayat boyu öğrenme kurumları tüm halkımızı kapsayan, herkese hitap eden önemli kurumlardır. İlçemizde yapılan hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin çok daha artırılabilmesi için bundan sonraki süreçte daha fazla çaba gösterilecektir'' dedi.

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