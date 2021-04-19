Simav’ın meşhur tahinli pidesi ülke sınırlarını aştı

Kütahya’nın Simav ilçesinde özellikle Ramazan ayında yapılan meşhur tahinli pide, talep üzerine diğer illerin yanı sıra ülke dışına da gönderiliyor.

Ramazan'da tahinli pideye yoğun ilgi gösteren Simavlılar, ilçe dışındaki yakınlarına da kargo ile pide gönderiyor. Tahinli pide ustaları, eskiden az sayıda üretim yaparken şu anda seri olarak üretilen pideleri yurt dışına da gönderdiklerini dile getirdiler.

Eski tahinli pide ustalarından İsmail Eyol (65), tahinli pidenin Simav’da bir marka olduğunu ifade etti. Eyol, “Simav’ın meşhur tahinli pidesi Türkiye’nin her bölgesine gönderiliyor. Yetiştirdiğim elemanlar da bu işi layıkıyla yerine getiriyor, onlara teşekkür ediyorum. Eskiden kara fırın diye tabir ettiğimiz fırınlarda az sayıda tahinli pide üretiyorduk. Şu anda seri olarak üretilerek, Simav’dan yurt dışına da gönderiliyor” dedi.

Tahinli pide ustası Halil Cengiz (40) ise, her yıl olduğu gibi bu yıl da tahinli pide üretimine başladıklarını belirtti. Cengiz, “Simav ilçe merkezinin taleplerinin yanı sıra ilçe dışından gelen talepleri de karşılamaya çalışıyoruz. Uşak, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin her bölgesine tahinli pide gönderiyoruz. Simav’ın kültürel bir değeri olan meşhur tahinli pidesinin yaklaşık 2 asır önce kara fırınlarda yapıldığını dedelerimizden öğrenmiştik. Bizler de fırınımızı meşe odunu ile ısıtıp eski usullerle ve hiçbir katkı malzemesi kullanmadan üretim yapıyoruz. En son tahinli pide siparişini Şırnak’tan aldık. Çok memnun olduk” dedi.

İş yerini Antalya’dan arayan bir müşteri, geçen yıldan bu yana siparişlerinden memnun olduğunu belirterek, İstanbul’daki oğlu için 10 adet, Antalya’daki adresine de 10 adet tahinli pide siparişi verdi. Tahinli pide ustası İlyas Yılmaz, siparişleri kargo ile Antalya ve İstanbul’a göndereceklerini söyledi.

Tahinli pide almak için gelen Selcan Sevilmez (35), tahinli pidenin geleneksel bir kültüre sahip olduğunu belirterek, iftarda ve sahurda tükettiklerini ve tok tuttuğu için susatma probleminin olmadığını ifade etti. Sude Sevilmez ise, tahinli pide bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve kemik gelişiminde de etkili olduğu için ailecek tükettiklerini söyledi.

Emekli eğitimci Halil İlhan (68), Çanakkale’de görev yapan öğretmen kızına tahinli pide gönderdiğini belirtti. İlhan, “Ramazan ayı boyunca gün aşırı tahinli pide tüketiyoruz” dedi.

Simav’ın tahinli pidesinin Türkiye’nin hiçbir yerinde olmayan bir lezzet olduğunu anlatan Yusuf Ertosun (65), “Türkiye’nin birçok yerine gittim ancak böylesini görmedim. Farklı şekillerde üretenler var, fakat Simav pidesinin yerini tutmaz. Her Ramazan ayında mutlaka tahinli pide tüketiyoruz” dedi.

Fatih Güleş (34), Ege Bölgesi'nde en çok tahinli pide üretilen yerin Simav ilçesi olduğunu belirtti. Güleş, “Ürettiğimiz tahinli pideleri İzmir, İstanbul, Aydın, Antalya, Denizli’ye gönderdik. Ramazan ayının ilk günlerinde Kıbrıs’a da tahinli pide gönderdik” dedi.

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