Köye imam evi

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Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Terziler köyüne imam evi yapıldığı bildirildi.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, ''Terziler köyümüzü ziyaret ederek vatandaşlarımızla sohbet ettik Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapımına başlanılan imam evi inşaatında incelemelerde bulunduk. Kısa sürede inşaatı bitirip, imam evi hizmete sunulacak. Köyde yaşayan yaşlı vatandaşlarımızın talep ve isteklerini dinleme imkanı bulduk'' dedi.

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