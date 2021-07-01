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DPÜ’den 15 çini sanatçısına saygı Germiyan ve Yılmazlar konaklarının atölyelerine Kütahya çini sanatına katkı sunan 15 sanatçının adını verildi

İHA

DPÜ’den 15 çini sanatçısına saygı Germiyan ve Yılmazlar konaklarının atölyelerine Kütahya çini sanatına katkı sunan 15 sanatçının adını verildi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), devraldığı Germiyan ve Yılmazlar konaklarının atölyelerine, “Ustalara Saygı” adını verdiği etkinlikle Kütahya çini sanatına katkı sunan 15 sanatçının adını verdi.
Germiyan Konağı'nda düzenlenen törene, Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, İl Jandarma Komutan Yardımcısı J. Alb. Aykut Gürses, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Atilla Batur, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel ile çok sayıda davetli katıldı.
Kütahya Mevlana Araştırma Kültür Sanat ve Musiki Cemiyetinin konseriyle başlayan törende konuşan Rektör Kazım Uysal, “Öncelikle Kütahya Valisi Ali Çelik'e eğitim amacıyla kullanacağımız bu konakları bize tahsis ettiği için çok teşekkür ederiz. Bu sokakta bize tahsis edilen diğer konaklar da olacak ve biz bu konakların tamamını aslına uygun amaçla kullanacağız. Bu konaklarda gençlerimizi sanatla kültürle tanıştıracağız. Kütahya sadece çini sanatının değil sanatın başkentidir. Ben Antalyalıyım. Benim memleketimde zeytin yetişir, narenciye yetişir. Kütahya'da da sanatçı yetişir. Biz Ustalara Saygı törenini daha önce de yapmıştık ve dersliklerimize sanatçılarımızın adını vermiştik. Ancak baktık ki, Kütahya tarihine baktıkça pek çok sanatçı var. Bugün 15 sanatçımızı daha onurlandıracağız. Biz bu konaklarda bugün Kütahya sanatına hizmet eden sanatçılarımızla gençlerimizi buluşturacağız. Çok yakında bu konaklardan nasıl gençler yetiştiğini herkes görecek. Sayın Valim bu konakların emin ellerde olduğundan emin olabilirsiniz. Kütahya gibi kadim şehrin gençleri burada eğitim alacaklar. Sanatçılarımız bu konaklara ruh verecekler, hayat verecekler. İnşallah bu sokak uluslararası düzeyde tanınacak bir cadde olacak” dedi.
“Sanatın konuştuğu yerde bize susmak düşer”
“Sanatın konuştuğu yerde bize susmak düşer” diyen Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden,” Faruk Nafiz Çamlıbel Sanat şiirini şu dizelerle bitirir. “ Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken, yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz, arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken, sana uğurlar olsun, ayrılıyor yolumuz”. Kendisini Batı sanatı karşısında küçük gören birine hitaben yazmıştır bu şiiri. Biz tarihi Türkistan'a dayanan bir medeniyetin bugünkü varisleriyiz. Bugün Valiliğimizle, Üniversitemizle, sivil toplum kuruluşlarımızla kültür ve sanatın başkentine bir türkü tutturduk. Kütahya'nın 15 sanatçısının isimlerinin bu atölyelere verilmesinden memnuniyet duyuyor, emeği geçenleri kutluyorum” ifadelerine yer verdi.
“Sanatçılar bizi bize anlatan kişilerdir”
Törende katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, “Sanatçılar bizi bize anlatan kişilerdir” sözlerine yer veren Vali Ali Çelik, ”Bugün Kütahya'nın kendi kadim olan değerlerinin onurlandırılması törenlerinin ikincisi için bir aradayız. Bugün farklı bir mekanın Kütahya'nın değerli sanatçılarının isimleriyle onurlandırılması için bir aradayız. Katılımlarınız için teşekkür ederim. Sanatçılar bizim kim olduğumuzu belirleyen unsurları şekle bürüyen kişilerdir. Dönüp bakıldığında sanatçıların eserleri bizi tarif eden eserler oluyor. Tablo, yazı, vazo ya da görselle kendimizi buluyoruz. Eğer bir toplumun unsurlarını bir sanat eserinde toplayamıyorsanız endüstriyel bir ürün üretmişsiniz demektir. Germiyan Sokağı'nın bu etkinliklere ev sahipliği yapması sanatın, sanatçının buluşma noktası olması çok kıymetli ve bunu Kütahya sanatı için yeni bir başlangıç olarak görüyoruz. Bu bizim açımızdan çok kıymetli” diye konuştu.
Konuşmasının ardından Vali Çelik'e hediye sunan Kütahya Kültür Sanat Derneği Başkanı Bayram Yıldız, "DPÜ ve Rektörümüzün bu girişimleri Kütahya'nın kültür sanat hayatına önemli katkılar sunacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
Törenin son bölümünde atölyelere isimleri verilen Adil Özkan, Ahmet Gürel, Ahmet Kerkük, Ahmet Şahin, Ali Osman Kerkük, Ayşe Marım, Cemile Gül, Faruk Şahin, Hakkı Çinicioğlu, Hakkı Ermumcu, Mehmet Çini, Mehmet Üstünkaya, Mustafa Kemal Altınsoy, Usta Ayşe ve Yunus Marım için hazırlanan plaketler kendileri ya da yakınlarına sunuldu.
Tören, protokol üyelerinin atölyelerin açılışını gerçekleştirmesiyle sona erdi.

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