AFAD’tan farkındalık eğitimi

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Hisarcık ilçesinde muhtar ve azalar ile Kaymakamlık bünyesinde görev yapan kurum personeline Afet Farkındalık Eğitimi verildi.

Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda verilen Afet Farkındalık Eğitiminde, katılımcılara, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış hareketleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar detaylı bir şekilde ele alınırken, afetlerden zarar görmeden veya en az zararla kurtulabilmek için, alınacak tedbirlerin önemine vurgu yapıldı.

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