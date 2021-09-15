Hayme Ana Kur’an Kursu’nda eğitim zamanı

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Üçpınar Camisi bünyesinde açılan 4 6 Yaş Grubu Kur’an Kursu, öğrenci kabulüne başladı.

Hayırseverlerin desteğiyle açılan Kur’an Kursu’nda 2 sınıf, 1 oyun salonu, 1 uyku odası, yemek ve ikram mutfağı bulunuyor.

Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, yeni öğretim yılı başı itibariyle Hayme Ana Kur’an Kursu’nun 46 Yaş Grubu öğrencilere hizmet vermeye başladığını ifade etti. Müftü Aydın, “ İlçe Müftülüğü’nün takibinde, hayırseverlerin desteği ve Üçpınar Camii müştemilatında, bünyesinde 46 yaş öğrencilerimizin eğitim göreceği 2 sınıfı, uyku odası, yemek ve ikram mutfağının bulunduğu Hayme Ana Kur’an Kursu’nun yapımı tamamlanıp, yeni eğitim ve öğretim yılında öğrenci kabulüne başladı. Kur’an Kursu’nun inşaatında ilk günden itibaren maddi manevi desteği olan hayır severlerle destek olan eğitimcilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.