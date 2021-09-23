Kütahya Tasarım Teknokent, 11 yaşındaki Doruk Cengiz’le zirve yükselişini sürdürüyor

Kütahya Tasarım Teknokent ön kuluçka girişimcisi 11 yaşındaki Doruk Cengiz, Teknofest Türkiye Drone Şampiyonası’nda ikinci oldu.

Kütahya Valiliği, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Kütahya Tasarım Teknokent'in çalışmalarını her konuda desteklediği 11 yaşındaki genç girişimci Doruk Cengiz, Türkiye şampiyonalarında elde ettiği derecelere bir yenisini ekleyerek Teknofest Türkiye Drone Şampiyonası'nda ikincilik elde etti. Doruk Cengiz, elde ettiği sonuçla Drone Dünya Kupası'nda yarışacak Türkiye Drone Milli Takımı'nda yer almaya da hak kazandı.

Doruk Cengiz'in başarısıyla ilgili Kütahya Tasarım Teknokent'ten yapılan açıklamada, "Genç girişimcimiz Doruk Cengiz ile ve ailesiyle gurur duyuyor, girişimcimizin başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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