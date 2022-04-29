Şaphane’de kiraz ve vişne bahçelerinde fenolojik gözlem çalışmaları

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kiraz ve vişne bahçelerinde fenolojik gözlem ile bilgilendirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ilçede yetiştiriciliği yapılan kiraz ve vişne bahçelerinde fenolojik gözlem çalışmaları ile üreticilere yönelik kültürel ve zirai mücadelede çalışmalarında dikkat edilecek hususlarla alakalı bilgilendirme çalışmaları yapılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.