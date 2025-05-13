'Kutsal' AKM'de seyirciyle buluşuyor

Anneliğin nasıl katmanlı, karışık, zor bir dönüşüm olduğunun altını çizen “Kutsal”, 15 Mayıs tarihinde Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sahnelenecek.

Morgan Llyon Malcolm’un yazdığı, Tuğrul Tülek’in yönettiği tiyatro oyunu “Kutsal”, seyirciyi derin bir iç yolculuğa davet ediyor. Melisa Kesmez’in çevirisiyle sahneye taşınan oyun, anneliğin kutsanmış imgelerinin ardındaki karmaşık ve bastırılmış duyguları cesurca ortaya koyuyor.

Oyun; yeni anne olan Nina’nın, ilk kez bebeğinden uzak geçireceği bir gecede, kaygıları ve bastırdığı korkularla yüzleşmeye başlamasını anlatıyor. Seda Türkmen, Neriman Uğur ve Ümmü Putgül’ün etkileyici performanslarına sahne olan Kutsal, sadece anneliğe değil; kadınlara, çocuklara ve nesiller arası aktarılan rollere dair güçlü bir anlatı sunuyor.