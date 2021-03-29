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Kütüphanede geçen çocukluğunda edindiği alışkanlık sayesinde binlerce kitap okudu

Çorum'da hayatı boyunca binlerce kitap okuyan ev hanımı Filiz Mert, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce "sıra dışı okur" unvanına layık görülmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kütüphanede geçen çocukluğunda edindiği alışkanlık sayesinde binlerce kitap okudu
AA

Evli ve 2 çocuk annesi Mert, henüz küçük bir çocukken kütüphane memuru babasının kendisini zaman zaman işe götürmesi sayesinde kazandığı kitap sevgisini sonraki yıllarda da yitirmedi.

Çeşitli nedenlerle ilkokuldan sonra okula devam edemeyen Mert, evlenip yuva kurduktan sonra da kitap okuma alışkanlığını sürdürdü.

Yarım kalan eğitimini tamamlamak amacıyla 35 yaşında açık öğretim ortaokuluna yazılıp bir yılda diploma alan Mert, bir süre ara verdikten sonra başladığı açık öğretim lisesini de 44 yaşında tamamladı.

Bugüne kadar Mimar Sinan Halk Kütüphanesinden aldığı binlerce kitabı okuyan Mert, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Kütüphaneler Haftası kapsamında verilen "sıra dışı okur" unvanının bu yılki sahibi oldu.

- Her ay bir kitabı okuyup değerlendiriyorlar

Filiz Mert, AA muhabirine, arkadaşlarının, gelecekte yapacağı mesleği belirlemeye çalıştığı çocukluk yıllarında, kendisinin iyi bir kitap okuru olmaya karar verdiğini anlattı.

Evlenip çocukları olduktan sonra boş vakitlerini hep kitap okuyarak geçirdiğini belirten Mert, "İş yaparken, çocukları ayağımda sallarken, yemek pişirirken, bulduğum her fırsatta okudum. Bu bende öyle bir heves oldu ki 35 yaşımda ortaokul okumak için açık öğretime yazıldım. Yıllardır okuduğum kitaplar sayesinde ortaokulu bir yılda bitirdim. 'Kolaymış' dedim ve liseyi de bitirdim. Belki üniversiteye giderim, belki de sadece kitap okumaya devam ederim." ifadelerini kullandı.

Okuduğu kitapların isimlerini not alma alışkanlığını kitap sayısı binleri geçince bıraktığını dile getiren Mert, "Biyografik romanları, yaşanmış hikayeleri seviyorum. Hikayede gerçeklik olmalı. Yaşandığını bildiğim için, bahsedilen kaldırımı, sokağı gözümde canlandırıyorum. Bu beni daha çok etkiliyor. Türk yazarları da daha çok seviyorum." dedi.

Evinde yalnızca 2-3 kitabı bulunduğunu, okuduğu binlerce kitabı kütüphaneden temin ettiğini anlatan Mert, kitap ve kütüphaneye ilgisinden dolayı "sıra dışı okur" unvanı verilmesinin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Mert, kütüphanelerin insanlara parayla satın alınamayacak değerde hizmet sunduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kütüphane raflarının arasına dalıp kitap aramak bana çok keyif veriyor. Okuyup geri getirip yenilerini alıyorum. Buradan faydalanmak çok güzel, mahallemde kütüphane olduğu için şanslıyım. Pazar alışverişinden dönerken kütüphaneye uğrayıp kitap aldığım oluyor. Gelecek hafta pazar dönüşü kitabı değiştiriyorum. İçeriği güzel, faydalı her yazarı bulabiliyoruz burada. İstediğim kitabı sorduğumda bir şekilde buluyorlar."

Mert, kitap okudukça insan beyninin geliştiğini, kişinin ifade becerisinin arttığını ve kişisel farklılıkların daha çok ortaya çıktığına inandığını belirtti.

Yalnızca kitap okuyarak birçok sorunun kökten çözülebileceğine inandığını kaydeden Mert, "Örneğin kadına şiddetin bile temelinde kitap okumamanın yattığına inanıyorum. Çünkü kitap okumadığı için kendini ifade edemiyor, kelimelerle doğruyu, yanlışı anlatamadığı için kaba kuvvete başvuruyor. Okusalar, anlayabilseler, anlatabilseler daha farklı olurdu diye düşünüyorum." diye konuştu.

Kendisi gibi kitap meraklılarından oluşan yaklaşık 20 kişilik okuma grubuna dahil olduğunu da aktaran Mert, her ay belirledikleri kitapları okuyup internet üzerinden yaptıkları toplantılarda değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül de Mert'in, Çorum'da kütüphanelerden en çok yararlanan okurlardan olduğunu söyledi.

Mert'in mücadeleyle geçen hayatında kitap sevgisinden vazgeçmemesinin insanlara örnek olması gerektiğine dikkati çeken Şengül, "Bu nedenle kendisini bakanlığımıza 'sıra dışı okur' olarak bildirdik. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri çerçevesinde kendisine plaket ve hediyeler vereceğiz. Kütüphanemize katkılarından dolayı teşekkür ederiz" dedi.

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