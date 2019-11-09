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Kuyuya düşen adam cep telefonu ile yardım isteyince ekipler alarma geçti

İHA

Denizli’de yaklaşık 15 metre derinliğinde ki su kuyusuna düşen şahıs cep telefonu ile 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım isteyince kurtarıldı

Denizli

Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde arazide yürüyen Alişan Y. isimli kişi yolda bulunan kuyuyu fark edemeyerek yaklaşık 15 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Alişan Y., ardından cep telefonu ile 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri adeta zamana karşı yarışarak kurdukları halat sistemi ile Alişan Y.’yi düştüğü kuyudan çıkardı. Vücudunun farklı yerlerinden yaralanan ve kırıklarının olduğu öğrenilen Alişan Y., ardından ambulans ile Denizli devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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