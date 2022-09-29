Kuze Akım Şirketi: "Hasar tamir edilemeyebilir" 0:00 / 0:00

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Baltık Denizi'nde, Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen hasarın giderilip giderilmeyeceğinin bilinmediği bildirildi.

Kuzey Akım Şirketi ( NordStreamAG) Basın Sözcüsü Dimitri Smirnov, İsveç devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatları yakınlarında patlama sonucu meydana gelen hasarın tamir edilip, edilemeyeceğine dair ellerinde kesin bir sonucun olmadığını belirtti.

Araştırmanın birkaç hafta sürebileceğini aktaran Smirnov, "Hasarın ne kadar büyük olduğunu ve giderilip giderilmeyeceğini bugün cevaplamak imkansız. Hasarlı borularda gaz tamamen boşaldıktan sonra gelecek pazar ya da pazartesi hasar tespit çalışmalarına başlayacağız. Hasar tespit çalışması da iki hafta sürebilir." ifadesini kullandı.

DANİMARKA VE İSVEÇ 'SABOTAJ' İHTİMALİ ÜSTÜNDE DURUYOR

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, sabotaj ihtimalini "göz ardı edemeyeceğini" belirtmişti. Birbirine yakın sızıntıların tesadüf olmasının zor olduğunu ve sabotaj ihtimallerini güçlendirdiğini söyleyen Frederiksen, boru hattında tespit edilen sızıntılar hakkında sabotaj ihtimalini "göz ardı edemeyeceğini" kaydetmişti.