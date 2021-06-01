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Ülkenin fiili ikinci komutanını oluşturmak için kolları sıvayan Kuzey Kore lideri, ülkede bazı kuralları değiştireceğini söyledi. Reuters'ın aktardığı habere göre, yeni karar kapsamında birinci sekreter Kuzey Kore lideri Kim Jong- un yerine toplantılara başkanlık edebilecek.

Kuzey Kore'de ''birinci sekreter'' unvanına 2012'den 2016'ya kadar sahip olan Kim, ülkenin fiili ikinci yetki sahibini belirleyecek.

Yeni atanacak birinci sekreter toplantıları yönetebilecek. Güney Kore'nin ulusal haber ajansı Yonhap, salı günü yaptığı açıklamada bu hareketin Kuzey Kore'de iktidar partisinin iç siyaseti yenileme adımı olarak gördüğünü söyledi. Bu adım aynı zamanda Kuzey Kore liderinin genel profilini değiştirecek bir adım olarak görülüyor.

Yüksek ihtimalle ülkede birinci sekreter görevine Kim Jong-un sağ kolu olan Kore İşçi Partisi Başkan Yardımcısı Jo Yong-won gelecek.

Geçen sene Güney Kore'den bir milletvekili ülkenin istihbarat teşkilatının başında Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong'un olduğunu ve ülkede fiili ikinci komutanının resmi olarak atanmadığını söylenmişti.