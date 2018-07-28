Kyodo ajansının haberine göre, Kuzey Kore'nin Rodong Sinmun gazetesinde yer alan haberde, Japonya hükümetinin Kuzey Kore'ye karşı Aegis Ashore sistemi konuşlandırma planı, "Japon rejiminin, artan endişeleri ve halkın hoşnutsuzluğunu yatıştırmak için sinsi bir oyunu" olarak nitelendirildi.

Japonya'nın, Kore Yarımadası'ndaki gerginliğin azaltılmasını ve uzlaşmayı bozmaya çalıştığının ileri sürüldüğü haberde, "Japonya'nın, geciktiği halde barışa yönelik bölgesel eğilime ayak uydurması iyi olur." ifadesine yer verildi.

Japonya, Kuzey Kore'den gelecek olası bir nükleer silah ya da füze tehdidine karşı Akita ve Yamaguchi bölgelerine Aegis Ashore sistemi konuşlandırmayı planlıyor.

Japon hükümeti, 2017'nin Aralık ayında, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programına karşı ABD'nin geliştirdiği Aegis füze savunma sistemini satın alma planını onaylamıştı.

Hükümetin onay verdiği plan çerçevesinde Japonya'ya, ülke topraklarının tamamını koruyacak ve 2023 yılında işletilebilecek 2 Aegis Ashore sistemi konuşlandırılacağı belirtilmişti.

Japonya Savunma Bakanlığı, geçen ay ilk bataryanın ülkenin kuzeyindeki Akita şehrine konuşlandırılma çalışmalarının başlatılması için yerel yöneticilere izin başvurusunda bulunmuştu.

Diğer yandan, bu ayın başında "Asahi Şimbun" gazetesinin, adı açıklanmayan savunma kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Japonya Öz Savunma Güçlerinin, atılan füzeleri engellemek ve tespit etmek için Japon Denizi'nde daima Aegis savaş gemileri bulundurma programını bıraktığı ancak Japon güçlerinin casus uydu görüntüleri üzerinden tespit edilen füzeleri engellemek için hazır olmayı sürdüreceği bildirilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ