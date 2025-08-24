Habertürk
        Kuzey Tunçelli, ikinci kez dünya şampiyonu!

        Kuzey Tunçelli, ikinci kez dünya şampiyonu!

        Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan 17 yaşındaki Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbestte altın madalya kazandı. Daha önce 800 metrede de dünya şampiyonu olan milli yüzücü, şampiyonadaki ikinci altın madalyasını elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2025 - 19:37 Güncelleme: 24.08.2025 - 19:42
        Kuzey Tunçelli, ikinci kez dünya şampiyonu!
        Genç sporcu Kuzey Tunçelli, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası erkekler 1500 metre serbestte altın madalyaya ulaştı.

        Romanya'nın Otopeni kasabasındaki organizasyonun son gününde erkekler 1500 metre serbest finali yapıldı. Kuzey, 14 dakika 48.81 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.

        Kuzey, böylece 800 metrede olduğu gibi 1500 metre serbestte de 2'nci dünya gençler şampiyonluğuna ulaştı.

