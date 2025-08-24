Kuzey Tunçelli, ikinci kez dünya şampiyonu! - Diğer Haberleri

Kuzey Tunçelli, ikinci kez dünya şampiyonu! Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan 17 yaşındaki Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbestte altın madalya kazandı. Daha önce 800 metrede de dünya şampiyonu olan milli yüzücü, şampiyonadaki ikinci altın madalyasını elde etti.

Anadolu Ajansı Giriş: 24.08.2025 - 19:37 Güncelleme: 24.08.2025 - 19:42

