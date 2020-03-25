Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı’nın 27. bölüm tanıtımı yayınlandı. Yıldız'ın arkadaş kalma isteğini Kuzey'in kabul ettiği tanıtımda Yaşar, gemiyi Yıldız'a, mandırayı da Sefer'e vererek iki kardeşi şaşırtıyor. Ruhi ve Kuzey, Çetin'e saldırırken, Kuzey ve Yıldız'ın psikolog ile konuştukları anlar izleyenleri gülümsetiyor. Çetin, Şule’ye karşı tüm kozları Yıldız’a verirken, bu durum karşısında Yıldız’ın neler yapacağı merakla bekleniyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 26. SON BÖLÜM İZLE

Yıldız, Kuzey'i kendinden uzaklaştırmak isterken neredeyse onun hayatına mal oluyordu. Yıldız, sevdiği adamı kurtarabilmek için çırpınırken, denize açılan Sefer ve kızlar, Yıldız'ın yardım çağrısını fark ederek Kuzey'i kurtardı. Yıldız, istemeden de olsa böyle bir şeye sebep olduğu için büyük bir vicdan azabı yaşadı. Kuzey, kendine geldiğinde yaşadıkları durumu Yıldız'la kavuşabilmek için bir fırsat olarak düşünse de Yıldız’ın öfkesi dinmek bilmedi. Kuzey'in duygu sömürüsüne katlanamayan Yıldız hastaneyi terk etti.

KUZEY YILDIZI 26. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Tüm olanlara rağmen kendini affettirmek için çabalayan Kuzey, Şule'nin boşanma sözleşmesine koyduğu maddeyi öğrenince sinir krizi geçirdi. Bu maddeye göre Kuzey boşandıktan sonra bir yıl kimseyle evlenemeyecekti yani Yıldız ile bir yıl daha kavuşamayacaktı.

Karadeniz'in Romeo'su Kuzey Mollaoğlu;

Şule'nin yeni oyunu;

"SENSİZ OLAMIYORUM BEN..."

Talihsiz aşık, elini neye atsa sonunda hüsrana uğrarken, Nahide olaya el koydu ve bir plan yaptı. Kuzey, Yıldız'ı varlığıyla değil yokluğuyla kazanacaktı. Yıldız'ın, özlemine yenik düşmesini bekleyen Kuzey, kimseye söylemeden ortadan kayboldu. İnzivaya çekildiği barakaya Mahmut ve Yıldız'ın gelmesiyle Kuzey şoke oldu. Mahmut ile aşk yaşıyormuş gibi oyun oynayan Yıldız, Kuzey'i delirtti.

Finalde ise oyun oynadığını itiraf eden Yıldız, Kuzey'e "Sensiz olamıyorum ben..." diyerek duygularını itiraf etti. Yıldız sonunda inadını bıraktı ve iki aşık yeniden kavuştu. Peki YılKuz aşkı tekrardan mutlu günlerine dönebilecek miydi?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!