Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın dün akşam yayınlanan bölümü seyircilerden tam not alarak zirvenin sahibi oldu. Şule'den boşanan Kuzey, uzun zamandır beklediği özgürlüğüne kavuştu. Aşklarının önündeki o büyük engel nihayet kalkınca Kuzey, Yıldız'a evlenme teklif etti. Kuzey ve Yıldız'ın yeniden bir araya geldiği romantik anlar herkesi büyüledi. Bu mutluluğu bozmak isteyen Bulut'un ise Yıldız'a kötü bir sürprizi vardı. Finalde Bulut, her şeyi Yıldız'a itiraf etti. Bulut'un fotoğraflarla dolu odasını gören Yıldız şoke oldu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Total’da 6.16 rating ve yüzde 16.61 izlenme payıyla birinci olurken, ABC1’de yüzde 3.66 rating ve yüzde 9.92 izlenme payı, AB’de yüzde 2.89 rating ve 8.40 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #AşkKazanır etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #AşkKazanır etiketi uzun süre sosyal medyada konuşuldu.

SEFER KURTULDU!

Bulut, Sefer'i vurarak ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gösterdi. Tehlikenin nereden geleceğini bilemeyen Kuzey ve Sefer, çelik yelek giyerek hazırlıklı geldikleri için Sefer yara almadan kurtuldu ancak bunu yapanı bulmadan hiç kimseye huzur yoktu.

Sefer kurtuluyor;

YAŞAR, 20 YIL ÖNCESİNE DÖNDÜ!

Sefer'in, gizli düşman sandığı için babasını yaralaması sonucu Yaşar hafızasını kaybetti. Hiç kimseyi hatırlamamasına rağmen tek Yıldız'ı, Kuzey'i ve 20 yıl önce olanları hatırlaması herkesi şoke etti. Hastaneye gelen Kuzey, Yaşar'ın 20 yıl önce olanlardan dolayı büyük öfkesiyle karşılaştı.

Yaşar'ın hafızası 20 yıl öncesine dönüyor;

KUZEY, YILDIZ'A EVLENME TEKLİF ETTİ!

Kuzey, yaşananlardan sonra Yıldız'ın yakın koruması olurken, bu durum iki inatçı aşığı birbirine yakınlaştırdı. Şule'nin, Yıldız'a tüm gerçekleri itiraf ederek Kuzey'i aklaması ve Kuzey'le Şule'nin boşanması nihayet aralarındaki büyük engelleri de kaldırdı. Kuzey'in boşanması Mollaoğlu ailesinde büyük sevince yol açarken, Kuzey boşanır boşanmaz Yıldız'a evlenmek teklif etti. 20 yıllık büyük aşkına kavuşması için artık engeli olmayan Yıldız "Evet!" dedi. Kuzey ve Yıldız aşkı uzun bir aradan sonra yeniden bir aradaydı.

Kuzey'in kurtuluş günü;

"Benimle evlenir misin?"

BULUT HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ!

Ne yaparsa yapsın Kuzey ile Yıldız'ı ayıramadığını fark eden Bulut, Yıldız'a yalan söyleyerek evine gelmesini sağladı. Yıldız, Bulut'un fotoğraflarla dolu karanlık odasını görünce neye uğradığını şaşırdığı. Bulut, saplantılı aşkını Yıldız'a itiraf ederken, Yıldız tüm kötülükleri yapan düşmanın Bulut olduğunu anladı.

"Seni istiyorum Yıldız!"

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 38. bölüm tanıtımı yayınlandı. Yıldız'ın, Bulut'a sert bir tokat attığı tanıtımda "Kuzey, gizli düşmanın Bulut olduğunu öğrendi mi?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Sefer, Nahide'yi soyguncuların elinden kurtarmaya çalışırken uğradıkları silahlı saldırı yürekleri ağza getiriyor. Kuzey ve Yıldız'ın aşk dolu düeti ise romantik anlara sahne oluyor.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 38. Bölüm Tanıtımı: