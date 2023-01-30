Kuzusu Boncuk'u evinde besliyor

Altunordu, Boncuk'u çocuk gibi sevdiğini, yakından ilgilendiğini dile getirerek, "Kuzumla çok güzel vakit geçiriyorum. Benim 3 çocuğum var, şimdi Boncuk ile 4 oldu. Onu çocuklarımdan ayırt etmiyorum. O bizim adeta çocuğumuz oldu. Boncuk'u çok seviyoruz" diye konuştu.