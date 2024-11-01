KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarında geri sayım sürüyor. KYK burs ve kredi başvuruları 12 farklı kurum tarafından değerlendirilmektedir. Belirtilen tarihlerde başvurularını tamamlayan üniversite öğrencileri, KYK burs sonuçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı'dan gelecek son dakika açıklamalarını bekliyor. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı, burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçlarının Kasım ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi “KYK burs sonuçları açıklandı” duyurusu geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

REKLAM KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR? GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları GSB duyurusu ile ilan edilecek. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi sonuç sayfasından öğrenebilecek. Burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Sonuçlar açıklandığı zaman e-Devlet KYK burs sonucu sorgulama ekranı haberimizde aktifleşecektir. KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?