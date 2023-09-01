KYK yurt başvurularında geri sayım! KYK yurt başvuru tarihi ne zaman?
Üniversite kayıt sürecinde sona gelinmesiyle birlikte özellikle şehir dışında üniversiteye kaydolan öğrenciler KYK yurt başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilen tarihlerle ilgili detaylar...
KYK yurt başvuru tarihi yeni akdemik dönem öncesinde özellikle şehir dışında üniversite kazanan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Yurt başvuru tarihleriyle ilgili merak edilen detayı haberimizde derledik. İşte KYK yurt başvuru tarihiyle iligli merak edilenler...
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler için KYK yurt başvuruları 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.
KYK yurtlarına başvuruların başlamasının ardından, sonuçların ilanı ile yurtların açılış tarihi de netleşecek.
KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
2023-2024 eğitim öğretim dönemi öncesinde KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı. KYK yurt ücretleri geçtiğimiz yıl 250 ile 450 lira arasında değişiyordu.