L'Étape Türkiye by Tour de France'ın yarış direktörü İpek Onaran oldu - Diğer Haberleri

L'Étape Türkiye by Tour de France'ın yarış direktörü İpek Onaran oldu - Diğer Haberleri

L'Étape Türkiye by Tour de France'ın yarış direktörü İpek Onaran oldu L'Étape Türkiye by Tour de France Yarış Direktörlüğünü yapacak isim belirlendi. Milli Triatlet, Ironman İpek Onaran Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan L'Étape Türkiye by Tour de France'ın Yarış Direktörü oldu

Habertürk Giriş: 16.10.2024 - 09:47 Güncelleme: 16.10.2024 - 09:47 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL