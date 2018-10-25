İspanya Kraliyet Darphanesi'ne girerek tarihin en büyük soygununu gerçekleştiren 8 kişilik gruptan oluşan ekibin hikayesini ele alan La Casa de Papel'in 3. sezonundan ilk görüntüler geldi.

Netflix 2019’da ekranlara gelecek La Casa de Papel’in 3. sezonundan ilk görüntüleri paylaştı.

Önceki sezonlardan tanıdığımız karakterlerin buluşmasını izlediğimiz videoda, ekibe yeni katılan isimler olduğunu görüyoruz.

Bu isimler: Hovik Keuchkerian (Bogota), Najwa Nimri (Alicia), Fernando Cayo (Tamayo) ve The Engineer olarak ekibe katıldığı önceden duyurulan Rodrigo de la Serna.

Önceki sezonlardan tanıdığımız karakterler Úrsula Corberó (Tokyo), Álvaro Morte (The Professor), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Rio), Darko Peric (Helsinki), Alba Flores (Nairobi), Esther Acebo (Estocolmo), Itziar Ituño (Raquel Murillo), Enrique Arce (Arturo) Kiti Mánver (Mariví), Juan Fernández (Coronel Prieto) & Mario de la Rosa (Suarez) ve dizinin yaratıcısı Álex Pina ile yönetmen Jesús Colmenar, yeni sezonda ekranlara dönüyorlar.

Ayrıca yeni sezonda Berlin hayranlarını bir de sürpriz bekliyor: İkinci sezonda ölen Berlin’i (Pedro Alonso) 3. sezon tanıtım videosunda görüyoruz. Bu da yeni sezonun Berlin’in gerçek hikayesiyle ilgili sürprizlere gebe olduğunu gösteriyor.

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