Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lady Gaga'ya köpek davası

Lady Gaga'nın, 'Koji' ve 'Gustav' adlı iki Fransız buldog köpeğinin çalınmasıyla ilgili mahkemeye verilen bir kadın tarafından dava edildiği bildirildi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Lady Gaga'ya köpek davası - Magazin haberleri

    Jennifer McBride, köpeklerini geri getiren kişiye sorgusuz, sualsiz vereceği vaadinde bulunduğu 500 bin dolarlık ödülü iletmediği için ünlü şarkıcı Lady Gaga'yı dava etti.
  • Lady Gaga'ya köpek davası - Magazin haberleri

    "SUÇLUYA YATAKLIK YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ"

    Ancak McBride, Gaga'nın köpeklerinin çalınması nedeniyle tutuklanarak hakkında dava açılan 5 kişiden biriydi. Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), Jennifer McBride'ın suçluya yataklık yaptığının tespit edildiğini ileri sürmüştü.
  • Lady Gaga'ya köpek davası - Magazin haberleri

    Gaga'nın köpek gezdiricisi Ryan Fischer, 2021'de James Howard Jackson ve Jaylin White tarafından gerçekleştirilen soygun sırasında göğsünden 4 kez vurulmuştu. Fischer, yaralanmasından kısa bir süre sonra iyileşmişti.

    Jackson'a 21, White'a ise 4 yıl hapis cezası verilmişti. Her ikisi de ikrar anlaşması yapmıştı.
  • Lady Gaga'ya köpek davası - Magazin haberleri

    Olaydan sonra Gaga, köpekleri 'Koji' ve 'Gustavo'yu geri getireceklere sorgusuz, sualsiz vereceği 500 bin dolarlık bir ödül teklif etmişti.
  • Lady Gaga'ya köpek davası - Magazin haberleri

    McBride'ın köpekleri bularak onları iade edeceklere verilecek ödül için belirtilen e-posta adresine yazdığını bildirdiğini ve çalındıktan iki gün sonra nihayetinde köpekleri LAPD Olimpiyat İstasyonu'na getirdiğini o dönem 'LAPD' duyurmuştu.
  • Lady Gaga'ya köpek davası - Magazin haberleri

    TMZ'ye göre; Jennifer McBride, White'ın babasıyla ilişkisini 'LAPD' doğrulasa da, ödül parasını ödemediği için Gaga'yı mahkemeye verdi.
  • Lady Gaga'ya köpek davası - Magazin haberleri

    "ÖDÜL BEKLENTİSİYLE İADE ETTİ"

    McBride, çalıntı mal alma suçlamasına karşı hiçbir itirazda bulunmamış ve iki yıl boyunca denetimli serbestlikle cezalandırılmıştı.

    Jennifer McBride'ın mahkemenin tazminatı 1,5 milyon dolara, yani üç katına çıkarmasını istediğini ve Gaga'nın yanıltıcı bir ödül duyurusunda bulunduğunu iddia ettiğini bildirilmişti.

    LA County Bölge Başsavcı Yardımcısı Michele Hanisee, McBride'ın aldığı köpeklerin çalındığının fazlasıyla farkında olduğunu ve onları ödül beklentisiyle iade ettiğini açıklamıştı.

    Fotoğraflar: Instagram

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.