İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed'i konu alan karikatürleri ile uzun süre gündem olan Lars Vilks hayatını kaybetti. İslam ülkelerinde büyük bir tepkiyle karşılanan Lars Vilks karikatürleri Vilks'in uzun süre gizli bir adreste yaşamasına ve korumalarla gezmesine neden olmuştu. İşte Lars Vilks hakkında merak edilenler...

LARS VİLKS KİMDİR?

Tam adıyla Lars Endel Roger Vilks Lanat, 20 Haziran 1946 tarihinde Helsingborg, İsveç'te dünyaya geldi. İsveçli bir görsel sanatçı ve aktivist olan Lars Vilks, 1987'de Lund Üniversitesi'nden sanat tarihi alanında doktora derecesini aldı ve 1988'den 1997'ye kadar Oslo Ulusal Sanat Akademisi'nde çalıştı. 1997'den 2003'e kadar Bergen Ulusal Sanat Akademisi'nde sanat teorisi profesörü olarak görev yaptı.

Muhammed'in çizimleri, dalgaların karaya attığı odun ve kayadan yapılmış Nimis ve Arx heykelleri Lars Vilks'in en ünlü eserlerinden.

LARS VİLKS KARİKATÜRLERİ OLAYI NEDİR?

Lars Vilks, 2007 yılında Tällerud'daki bir sanat sergisinde gösterilmek üzere belirlenen üç çizimde Hz. Muhammed'i dolambaçlı bir köpek olarak tasvir etti. Lars Vilk'in bu karikatürü İslam dünyasında ve uluslararası arenada bir tartışmaya neden oldu. Serginin açılışına kısa bir süre kala organizatörler ciddi güvenlik endişelerine atıfta bulunarak davetlerini iptal ettiler ve Vilks'in çabalarına rağmen başka hiçbir İsveç sanat galerisi onun çizimlerini sergilemedi.

Tartışma yaratan çizimler, 18 Ağustos'ta, Örebro merkezli bölgesel gazete Nerikes Allehanda'da otosansür ve din özgürlüğü üzerine bir başyazının parçası olarak yayınlandı. Bu olayın ardından İsveç'teki Müslüman örgütlerin protestolarına ve İran, Pakistan, Afganistan, Mısır ve Ürdün İsveç hükümetini Vilks'e karşı "cezalandırıcı önlemler" almaya çağırdı. Bu çizimlerin ardından Vilks, çeşitli ölüm tehditleri aldıktan sonra polis koruması altında yaşamaya başladı.

Lars Vilks'i öldürmek için 2 tane başarısız suikast girişimi yapıldı.