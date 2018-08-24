Las Palmas - Albacete maçı rakamları

İspanya 2.Lig maçında Las Palmas ile Albacete, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:30. Las Palmas 3 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Albacete 1 puanda ve 8. sırada. Las Palmas, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Albacete, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 566 kodlu maçı oynayanlar; Las Palmas galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.10, Albacete galibiyet oranı 4.30. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Las Palmas son hafta oynanan Albacete maçında 2-1 kazandı.

Albacete, Las Palmas karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Las Palmas, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 0 gol yedi.

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