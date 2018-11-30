Latte ve Duman'ın bisiklet keyfi

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"Can dostları küçükken nasıl eğitirseniz büyüdüklerinde de öyle oluyorlar. Ben bisiklette bu şekilde dursunlar diye çok büyük bir çaba sarf etmedim. Yavruyken böyle bindiği için omuzumda rahat ediyor. Orada kendini güvende hissediyor. Ben bu yolculuğumuzu hayvan sevgisi için bir simge görüyorum. Bizi gören bazı insanlar da hayvan sevgisi oluşuyor. Bu durum beni mutlu ediyor."