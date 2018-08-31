Laval - Concarneau maçı rakamları

Fransa Ulusal Lig 1 maçında Laval ile Concarneau, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:00. 7 puanlı Laval 6. sırada bulunuyor, Concarneau 8 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Laval, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Concarneau son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 348 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Laval kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.80, Concarneau sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler.

Laval son haftadaki Concarneau müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Concarneau ise Laval karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Laval, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Concarneau, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Concarneau 3 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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