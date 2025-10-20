Lavrov ile Rubio telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov ve Rubio'nun telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında 16 Ekim'de yapılan telefon görüşmesinde varılan mutabakatların hayata geçirilmesine yönelik olası somut adımlar konusunda yapıcı bir görüşme gerçekleşti." ifadesi kullanıldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump, 16 Ekim'de telefon görüşmesi yapmıştı. Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmede, Ukrayna kriziyle ilgili konular ele alınmıştı.

İki lider, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya gelme ve bunun için gerekli hazırlıkların yapılması konusunda mutabık kalmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Trump'ın tekrar bir araya gelme konusunda mutabık kaldıklarını hatırlatarak, "Görüşme, 2 hafta içinde veya biraz daha geç gerçekleşebilir. Görüşmenin ertelenmemesi gerektiği yönünde ortak anlayış var." diye konuşmuştu.