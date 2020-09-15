Cilt; yaşlanma etkileri, çevre etkileri, sigara nedeniyle oluşan lekeler, makyajlar nedeniyle oluşan yıpranmalar, güneşin zararlı etkileri, kullanılan kozmetik ürünler ve birçok nedenle kırışmaya başlar. Özellikle yüz bölgesinde ortaya çıkan kırışıklık ve renk değişimleri lazer peeling yöntemiyle soyularak düzeltilmektedir. Lazer yöntemi ile göz kenarlarında ve dudak üstlerinde oluşan kırışıklıklar için etkili bir şekilde tedavi edilmektedir.

Uzman bir hekim tarafından uygulanan lazer peeling ile cildin üst tabakası cilde uygun olarak yapısına göre soyulmaktadır. Kişinin kırışıklık durumuna, istediği boyuta ve derinliğe göre işlem uygulanmaktadır. Derin bir uygulama istendiğinde daha etkili sonuçlar alınmakta ancak daha uzun seanslara ve iyileşme süresine neden olmaktadır. Lazer peeling yapılması halinde cildin kolajen oluşumu uyarılarak; cildin elastiki özelliği, kalınlığı ve sıkılığı oluşturulur. Bu sayede cildin tazelenmesi ve canlanması etkili bir şekilde sağlanmaktadır.

Lazer Peelingi nerelerde kullanılır?

-Yüzeysel güneş lekelerinin düzeltilmesi için kullanılır.

-Göz ve ağız çevresinde oluşan kırışıklıklar için uygulanır.

-Yıpranan ciltler için kullanılır.

-Yara izleri için de uygulanır.

-Aknitik kerotas (Cilt kalınlaşması)

Lazer peeling vücudun her yerine uygulanabilir ama en çok boyun ve yüz için kullanılmaktadır. Seans olarak cildin durumuna ve kişinin isteğine göre belirlenmektedir.

Lazer Peeling Nasıl Uygulanır?

Uygulanacak bölge öncelikle temizlenir; gözler lazer ışınından etkilenmesin diye kapatılır. Lazerle bölgeye atışlar yapılır ve cilt soyulma işlemi başlar. Yapılacak işleme göre 15 ile 1 saat arası işlem sürer. İşlem uygulamasında ağrı görülebilir. Anestezik kremler sürülerek ağrının giderilmesi sağlanır. Derin uygulamalar için lokal anestesi yapılmaktadır. İşlem sona erdikten sonra güneş yanığı gibi kızarma ortaya çıkar. Özel bakım ve yapılması gereken işlemler için hasta bilgilendirilir.

Özel bakımın süresi; yüzeysel işlemlerde 2 ile 4 gün arası sürer. Sonrasında iyileşme süresi tamamlanır. Derin uygulamalar da iyileşme sürecinin nasıl olacağı konusunda hekim bilgiler vermekte v ona göre hasta yönlendirilmektedir. Lazer peeling uygulamasından sonra tedavi sürecinde kullanılması gereken krem ya da ilaçlar düzenli olarak takip edilmelidir. İyileşme süresinde güneşe maruz kalmamaya dikkat edilmesi önemlidir.

Lazer peeling uygulaması sonrasında bir hafta içerisinde cilt iyileşir ve sağlığına kavuşur. Bu sürede ciltteki kırışıklıklar ve lekeler gözle görülür şekilde azalır. Derin uygulamalar da; 4 ile 6 hafta sonrası kolajen üretimi düzelerek sonuçları görmek mümkün olmaktadır. Bu sürede cildin üzerinde kalınlaşma ve cildin tekrar elastikiyetini kazanması ile cildin sağlıklı olarak ortaya çıkması sağlanmış olmaktadır.