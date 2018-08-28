Leeds United - Preston North End sahaya çıkıyor

İngiltere Lig Kupası 2.Tur maçında Leeds United ile Preston North End, 28 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. Leeds United, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Preston North End, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 530 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Leeds United kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.20, Preston North End sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Leeds United son hafta oynanan Wolverhampton maçında 4-1 yenildi.

Preston North End, Bristol City karşılaşmaında 1-2 kazandı.

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