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        Haberler Ekonomi Para Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor? Faiz kararı için geri sayım başladı! - Para Haberleri

        Merkez'den bugün ne bekleniyor?

        Merkez Bankası saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak. Anketlerde ve raporlarda 500 baz puanlık artırım beklentisi öne çıkarken, 250 baz puan bekleyen ekonomist ve kurumlar da bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 10:44 Güncelleme: 26.10.2023 - 10:44
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        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
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        Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak. PPK son olarak geçen ay politika faizi olan olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puanlık artırımla yüzde 30'a çekti.

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        PPK böylece son 4 toplantıda 2150 baz puanlık artırımına gitmiş oldu. Bugün de faiz artırımlarının devamının gelmesi bekleniyor.

        ANKET SONUÇLARI

        AA Finans'ın, 19 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği PPK beklenti anketinde, ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 32.50 ile yüzde 35.00 arasına yer aldı.

        Bloomberg HT'nin anketine katılan 27 kurumun da medyan beklentisi, faizin 500 baz puan artarak yüzde 35 seviyesine çıkacağı yönünde oldu. Ankette; maksimum beklenti yüzde 35, minimum beklenti ise yüzde 32.5 oldu.

        EKONOMİST DEĞERLENDİRMELERİ

        Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, TCMB'nin politika faizini 300 baz puan artırarak yüzde 33'e çıkarabileceğini belirtti.

        Drimal, TCMB'nin politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 38'e 2024'ün 1. çeyreğinde de yüzde 40'a çıkarabileceği öngörüsünde bulundu.

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        Medley Advisors Piyasa Araştırma Başkanı Nick Stadtmiller de TCMB'nin gelecek hafta politika faizini 500 baz puan artırabileceğini kaydetti.

        ''Etkin politika duruşu zaten politika faizinin önerdiğinden daha sıkı, bankalar müşterilerin lira mevduatları için yaklaşık yüzde 45 ödüyor'' ifadelerini kullanan Stadtmiller, Merkez Bankası'nın politika faizini daha da artırarak bankacılık sektöründeki piyasa faiz oranlarındaki artışı yakalamaya çalıştığını söyledi.

        "YIL SONUNDA YÜZDE 40'A ULAŞABİLİR"

        Deutsche Bank Stratejisti Christian Wietoska ise TCMB'nin faiz artırım döngüsüne devam edeceğini belirterek, bankanın ekim ayı toplantısında politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkaracağı öngörüsünde bulundu.

        Politika faizinin yıl sonunda yüzde 40'a ulaşabileceğini aktaran Wietoska, ''Döviz kurundaki dalgalanmalar, ücret artışları ve vergi ayarlamalarının geçişkenlik etkilerinin azalmasını beklerken, enflasyon görünümü zorlu olmaya devam ediyor. Son perakende satış verilerine göre yurt içi talepte normalleşme işaretleri olumlu yansıyabilir ancak pozitif çıktı açığını endişe verici olarak görmeye devam ediyoruz'' dedi.

        Morgan Stanley de, Para Politikası Kurulu'nun politika faizini 500 baz puan artırmasını beklediğini açıkladı. TCMB PPK'nın bugün politika faizini yüzde 30'dan yüzde 35'e yükselteceğini öngören banka Kasım ayında da faizin yüzde 37.50 seviyesine yükseltileceğini tahmin etti.

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