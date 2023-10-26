Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, D Grubu üçüncü maçında Norveç ekibi Bodo/Glimt'e konuk olacak. Grupta oynadığı ilk iki maçta 1 puan toplayan siyah-beyazlılar, deplasmanda kazanıp ilk galibiyetini almak istiyor. Bodo/Glimt'in de grupta 1 puanı bulunuyor. Peki, Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ve maçla ilgili tüm detaylar haberimizde...
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu 3. maçında Norveç'te Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek.
Grupta oynadığı ilk maçta Club Brugge ile 1-1 berabere kalan, ikinci karşılaşmasında ise Lugano'ya 3-2 yenilen Kartal, zorlu deplasmandan üç puanla ayrılıp ilk galibiyetini elde etmek isitiyor. Ev sahibi Bodo/Glimt'in de ilk 2 maç sonunda grupta 1 puanı bulunuyor.
BODO/GLIMT İLE 3. RANDEVU
Beşiktaş ile Bodo/Glimt tarihlerinde üçüncü kez birbirlerinin rakibi olacak. İlk kez 2004 yılında o zamanki adı UEFA Kupası olan organizasyonun 1. turunda karşı karşıya gelen iki ekibin Norveç'teki mücadelesi 1-1 sona ermiş, İstanbul'da oynanan rövanşı siyah-beyazlılar 1-0 kazanarak gruplara kalmayı başarmıştı.
ROSIER CEZALI
Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Bodo/Glimt karşısında forma giyemeyecek. Lugano maçının 61. dakikasında gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edilen siyah-beyazlı oyuncu Norveç ekibi ile oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak.
BODO/GLIMT-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı saat 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak. Aspmyra Stadyumu’nda oynanacak müsabakayı Sırp hakem Nenad Minakovic yönetecek.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Mert Günok
Onur Bulut
Necip Uysal
Colley
Masuaku
Amir Hadziahmetovic
Gedson (Onana)
Chamberlain
Ghezzal