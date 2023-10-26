Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i - Beşiktaş Haberleri

Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i - Beşiktaş Haberleri

Grupta oynadığı ilk maçta Club Brugge ile 1-1 berabere kalan, ikinci karşılaşmasında ise Lugano'ya 3-2 yenilen Kartal, zorlu deplasmandan üç puanla ayrılıp ilk galibiyetini elde etmek isitiyor. Ev sahibi Bodo/Glimt'in de ilk 2 maç sonunda grupta 1 puanı bulunuyor.

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BODO/GLIMT İLE 3. RANDEVU

Beşiktaş ile Bodo/Glimt tarihlerinde üçüncü kez birbirlerinin rakibi olacak. İlk kez 2004 yılında o zamanki adı UEFA Kupası olan organizasyonun 1. turunda karşı karşıya gelen iki ekibin Norveç'teki mücadelesi 1-1 sona ermiş, İstanbul'da oynanan rövanşı siyah-beyazlılar 1-0 kazanarak gruplara kalmayı başarmıştı.