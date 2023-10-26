Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i - Beşiktaş Haberleri

        Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, D Grubu üçüncü maçında Norveç ekibi Bodo/Glimt'e konuk olacak. Grupta oynadığı ilk iki maçta 1 puan toplayan siyah-beyazlılar, deplasmanda kazanıp ilk galibiyetini almak istiyor. Bodo/Glimt'in de grupta 1 puanı bulunuyor. Peki, Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ve maçla ilgili tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.10.2023 - 09:53 Güncelleme: 26.10.2023 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu 3. maçında Norveç'te Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        Grupta oynadığı ilk maçta Club Brugge ile 1-1 berabere kalan, ikinci karşılaşmasında ise Lugano'ya 3-2 yenilen Kartal, zorlu deplasmandan üç puanla ayrılıp ilk galibiyetini elde etmek isitiyor. Ev sahibi Bodo/Glimt'in de ilk 2 maç sonunda grupta 1 puanı bulunuyor.

        3

        BODO/GLIMT İLE 3. RANDEVU

        Beşiktaş ile Bodo/Glimt tarihlerinde üçüncü kez birbirlerinin rakibi olacak. İlk kez 2004 yılında o zamanki adı UEFA Kupası olan organizasyonun 1. turunda karşı karşıya gelen iki ekibin Norveç'teki mücadelesi 1-1 sona ermiş, İstanbul'da oynanan rövanşı siyah-beyazlılar 1-0 kazanarak gruplara kalmayı başarmıştı.

        4

        ROSIER CEZALI

        Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Bodo/Glimt karşısında forma giyemeyecek. Lugano maçının 61. dakikasında gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edilen siyah-beyazlı oyuncu Norveç ekibi ile oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak.

        5

        BODO/GLIMT-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı saat 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak. Aspmyra Stadyumu’nda oynanacak müsabakayı Sırp hakem Nenad Minakovic yönetecek.

        6

        BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

        7

        Mert Günok

        8

        Onur Bulut

        9

        Necip Uysal

        10

        Colley

        11

        Masuaku

        12

        Amir Hadziahmetovic

        13

        Gedson (Onana)

        14

        Chamberlain

        15

        Ghezzal

        16

        Rashica

        17

        Aboubakar

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Polat çifti şirketlerinin parasına el konuldu!
        Polat çifti şirketlerinin parasına el konuldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı