GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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        Haberler Dünya Gazze'deki büyük yıkım uydudan görüntülendi!

        Gazze'deki büyük yıkım uydudan görüntülendi!

        İsrail-Hamas çatışmaları 20. gününde devam ederken Gazze'ye gerçekleşen saldırılarda yaşanan büyük yıkım uydudan görüntülendi

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 26.10.2023 - 10:58 Güncelleme: 26.10.2023 - 11:12
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        Gazze'deki büyük yıkım!
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        7 Ekim'de başlayan Hamas-İsrail çatışmaları devam ederken, Gazze'de meydana gelen büyük yıkım uydudan görüntülendi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        Description

        Dün gerçekleşen saldırılarda da birçok ev ve iş yeri yerle bir oldu.

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        Description
        1 milyonu aşkın kişi evini terk etti!
        1 milyonu aşkın kişi evini terk etti! Haberi Görüntüle

        ABD'li uydu şirketi Maxar Technologies'in yayınladığı Gazze'nin öncesi ve sonrası görüntülerinde, Gazze'nin kuzeyindeki günlük bombardımanların neden olduğu hasarın boyutunu ortaya koydu.

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        Filistin'de en az 6 bin 546 kişinin hayatını kaybettiği, 17 bin 439 kişinin yaralandığı açıklandı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #gazze
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