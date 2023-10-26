İsrail-Hamas çatışmalarının 20. günü: Gazze'de 1 milyonu aşkın kişi evini terk etti! İsrail-Hamas çatışmaları 20. gününde devam ederken, Gazze'de 1 milyon 400 kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. Hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 6 bini geçerken, ABD Başkanı Biden, "Filistinlilerin kaç kişinin öldürüldüğü konusunda doğruyu söylediğine dair hiçbir fikrim yok. Masumların öldürüldüğüne eminim" dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu, ordunun kara operasyonu için hazırlandığı söyledi. İsrail Ordu Radyosu tarafından yapılan açıklamada, "Hamas üzerinde detaylı ve büyük bir operasyon yaptık. Bu baskın öncekilerden daha büyük ve derin" denildi. Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Muhammed Ziyara, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırıları sonucu yaklaşık 200 bin konutun tamamen veya kısmen yıkıldığını bildirdi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 101 sağlık çalışanının öldüğünü, 57 sağlık kurumunun hedef alındığını, 12 hastanenin ve 32 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını açıkladı. İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, ülke yönetimindeki hiç kimsenin, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim'de düzenlenen saldırıların sorumluluğundan kaçamayacağını söyledi. BM Genel Kurul Başkanı, İsrailin Gazzedeki saldırılarını kınayarak, kendi kendini savunma hakkının "ayrım gözetmeksizin ve orantısız intikam alma" hakkını doğurmadığını söyledi.

7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gece boyu hava saldırısı düzenlemeye devam etti. Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı, büyük yıkımın olduğunu ve hayatını kaybeden çok sayıda insan olduğunu bildirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 101 sağlık çalışanının öldüğünü, 57 sağlık kurumunun hedef alındığını, 12 hastanenin ve 32 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını açıkladı.

BM Genel Kurul Başkanı, İsrailin Gazzedeki saldırılarını kınayarak, kendi kendini savunma hakkının "ayrım gözetmeksizin ve orantısız intikam alma" hakkını doğurmadığını söyledi.

"YÖNETİCİLER 7 EKİM SALDIRILARININ SORUMLULUĞUNDAN KAÇAMAZ"

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, ülke yönetimindeki hiç kimsenin, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim'de düzenlenen saldırıların sorumluluğundan kaçamayacağını söyledi.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi ve eski Savunma Bakanı Gantz, düzenlediği basın toplantısında, Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de İsrail'e karşı gerçekleştirdiği saldırıların sorumluluğundan kaçmadığını belirtti.

İsrail'in kurulduğu günden beri askeri, siyasi ve toplumsal olarak en zor döneminden geçtiğine dikkati çeken Gantz, şunları kaydetti:

"İsrail yönetimine ortak hiç kimse, 7 Ekim'deki saldırıların sorumluğundan kaçamaz. Ben 20 yılı aşkın süredir güvenlik makamlarında bulunuyorum ve kendimi sorumluluktan muaf tutmuyorum."

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatına ilişkin ise Gantz, kara operasyonunun uzun vadeli aşamalardan biri olduğunu ifade etti.

Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın yakında yeni aşamalara gireceğini dile getiren Gantz, Gazze Şeridi'ne yakıtın girmesine izin verilip verilmeyeceğine dair soruyu yanıtlamayı reddetti.

"GAZZE'DE 200 BİN KONUT TAMAMEN YIKILDI"

Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Muhammed Ziyara, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırıları sonucu yaklaşık 200 bin konutun tamamen veya kısmen yıkıldığını bildirdi.

Filistinli Bakan Ziyara, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 20 gündür düzenlediği saldırıların bilançosuna dikkati çekti.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar sonucu yaklaşık 200 bin konutu tamamen veya kısmen yıktığını aktaran Ziyara, bunun da Gazze Şeridi'ndeki yerleşim yerlerinin yüzde 25'ine tekabül ettiğini belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanını "benzeri görülmemiş suçlar" olarak nitelendiren Ziyara, şunları kaydetti:

"İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bazı aileleri tümüyle yok etti. Bazı mahalle ve yerleşim bölgelerini, orada yaşayanlarla birlikte yer bir etti. Bombardımanlar sonucu Gazze'deki hastaneler, ibadethaneler, fırınlar, su dolum tesisleri, pazarlar, okullar ve eğitim tesisleri de yıkıldı."

Gazze Şeridi'nde sağlık, iskan, tarım, eğitim ve altyapı gibi yaşamın tüm yönleriyle yok edilmeye çalışıldığının altını çizen Ziyara, İsrail'in yoğun hava saldırıları altındaki bölgede temel yaşam ihtiyaçlarının yok edildiğini, insanların bombardımanlarla veya su ve gıdadan mahrum bırakılarak ölüm tehlikesi yaşadığını ifade etti.

Filistin İskan Bakanı, Gazze'de durumun bu şekilde devam etmesi halinde binlerce sivilin hayatını kaybedeceği uyarısında bulundu.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden 24 Ekim'de yapılan açıklamada, "İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 12 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırı düzenlediği, kilometrekare başına yaklaşık 33 ton patlayıcı düştüğü" ifadeleri kullanılmıştı.

12 YARDIM TIRI DAHA REFAH SINIR KAPISINDAN GİRİŞ YAPTI İsrail'in bombardımanı altında bulunan Gazze Şeridi'ne, Refah Sınır Kapısı üzerinden 12 yardım tırının daha girdiği bildirildi. Refah Sınır Kapısı Basın Ofisi Müdürü Vail Ebu Muhsin, AA muhabirine konuyla ilgili açıklamada bulundu. Ebu Muhsin, Gazze'ye giriş yapan 12 yardım tırının "su, gıda ve ilaç taşıdığını" söyledi. Refah Sınır Kapısı Basın Ofisi Müdürü Ebu Muhsin, son yardım konvoyuyla, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana, Gazze Şeridi'ne giren tır sayısının 74 olduğunu kaydetti. İSRAİL: HAMAS ÜZERİNDE BÜYÜK BİR OPERASYON YAPTIK İsrail Ordu Radyosu da gece boyu Gazze Şeridi'ne daha büyük saldırıların gerçekleştiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Hamas üzerinde detaylı ve büyük bir operasyon yaptık. Bu baskı öncekilerden daha büyük ve derin" denildi. Dün yapılan açıklamada İsrail'in hava saldırıları sonucu 2 bin 704'ü çocuk olmak üzere 6 bin 546 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

BIDEN: MASUMLARIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNE EMİNİM ABD Başkanı Joe Biden, "Filistinlilerin kaç kişinin öldürüldüğü konusunda doğruyu söylediğine dair hiçbir fikrim yok. Masumların öldürüldüğüne eminim" ifadelerini kullandı. REKLAM Gazze'deki sivil kayıplarla ilgili "Bu, savaş açmanın bedeli." ifadesini kullanan Biden, İsrail'i propagandalara karşı dikkatli olmaya çağırarak, "Filistinlilerin kullandığı bu rakama güvenmiyorum." dedi. Biden ayrıca, İsrail'e Gazze'ye yönelik kara operasyonunu ertelemesini talep etmediğini söyledi.

NETANYAHU: ORDU OPERASYONA HAZIRLANIYOR İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun kara operasyonuna hazırlandığını dile getirdi. Netanyahu, savaş kabinesinin gece gündüz çalıştığını söyledi.

1 MİLYON 400 BİN KİŞİ EVİNİ TERK ETTİ Gazze Şeridi'ndeki nüfusun yüzde 70'inin yerinden edildiği belirtildi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde 1 milyon 400 bin insanın evlerini terk ederek barınma merkezlerine göç etmek zorunda kaldığını söyledi. Maruf, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin bölgedeki nüfusun yüzde 70'ini oluşturduğunu ve bu kişilerin ağır insani şartlar altında yaşadığını kaydetti.

"Yerinden edilenler, okullar, kiliseler, hastaneler ve sağlık merkezlerinden oluşan 223 barınma merkezine dağıldı." diyen Maruf, barınma merkezlerindeki Filistinlilerin en temel ihtiyaçlardan bile yoksun olduğunu ifade etti. REKLAM UNRWA, Gazze'ye yakıt ikmali yapılmadığı takdirde Çarşamba gecesi yardım çalışmalarının durdurulacağı konusunda uyardı. HİZBULLAH LİDERİ İSLAMİ CİHAD VE HAMAS'IN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ Lübnan'daki Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Yardımcısı Salih el-Aruri dün bir araya geldi. Hizbullah'ın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, Nasrallah'ın, Nahhale ve Aruri ile yaptığı üçlü görüşmeye ilişkin bilgi verildi. Görüşmede, Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısı ve Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalar başta olmak üzere Gazze'de yaşanan son gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Açıklamada, "İsrail'in Gazze ve Filistin'e yönelik acımasız saldırısının durdurulması için direniş cephesinin bu hassas süreçte gerçek zaferi elde etmek adına yapması gerekenler değerlendirildi." ifadeleri kullanıldı. 125 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ İsrail Ulusal Acil Durum Kurumu, 7 Ekim'den bu yana sınırın kuzey ve güneyinden 125 bin kişinin başka bölgelere tahliye edildiğini açıkladı. Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Ulusal Acil Durum Kurumu Başkanı Yoram Laredo düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Laredo, "Savaşın başlangıcından bu yana kuzey ve güneyden tahliye edilen 125 bin kişi, devlet tarafından otellerde ve misafirhanelerde ağırlanıyor." dedi. İsrail Savunma Bakanlığının tahliye edilen kişilerin yıl sonuna kadar bulundukları yerde kalmalarını tavsiye ettiğini belirten Laredo, Ulusal Sivil Savunma Kurumunun bu tavsiye doğrultusunda "kaynaklarını artırmaya çalıştığını" ifade etti. Hamas, İsrail'in güneyindeki Gazze Şeridi'nden 7 Ekim'de saldırı başlatırken, kuzeyindeki Lübnan sınırında ise Hizbullah ile 8 Ekim'den bu yana çatışmalar sürüyor. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.