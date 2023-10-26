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        Haberler Dünya Rusya’da misilleme amaçlı nükleer saldırı tatbikatı

        Rusya’da misilleme amaçlı nükleer saldırı tatbikatı

        Rusya'da kara, hava ve deniz unsurlarıyla misilleme amaçlı nükleer saldırı tatbikatının yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 09:39 Güncelleme: 26.10.2023 - 10:53
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        Rusya'da misilleme amaçlı nükleer tatbikat
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        Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in video konferans yöntemiyle takip ettiği tatbikatta, kara, deniz ve hava unsurlarına ait nükleer caydırıcılık silahlarının kullanıldığı belirtildi.

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        Tatbikatta balistik ve seyir füzelerinin fırlatıldığına işaret edilen açıklamada, fırlatmaların Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezinden kontrol edildiği kaydedildi.

        Açıklamada, tatbikatta Yars kıtalararası balistik ve Sineva balistik füzelerinin kullanıldığı belirtildi.

        Rus devlet televizyonlarında da yayınlanan tatbikat görüntülerinde, Putin’e rapor verdiği görülen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, “Tatbikat, düşmanın bir nükleer saldırısına misilleme olarak büyük bir nükleer saldırı gerçekleştirme görevlerini uygulamayı içermektedir.” ifadesini kullandı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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